La vongola selvaggia: "Ora guardiamo oltre il mercato americano"

La vongola lupino dell’Adriatico resiste ai dazi americani. La startup riminese Vongola Selvaggia nata tre anni fa dalla mente di Lorenzo Bernardi, trasforma e commercializza il particolare mollusco, presente solo a largo della costa adriatica. Oggi esporta in tutta Europa, fino a Giappone, Hong Kong, Canada e Stati Uniti. Ma il commercio con gli Usa è a rischio per via dei dazi annunciati dal presidente Trump. Bernardi però, ha una ricetta chiara: diversificare.

Bernardi cosa sono le vongole lupino? "Sono una specie particolare, presente solo nel nostro mare. Per capirci sono più piccole di quelle veraci e generalmente sono di colore grigio".

Facciamo un passo indietro, ‘Vongola Selvaggia’ di cosa si occupa? "Di tutta la filiera. Abbiamo delle barche che escono in mare per pescare queste piccole vongole. La mattina poi, siamo costretti ad acquistarne altre al porto, perché la domanda è molto più alta di quello che riusciamo a pescare. Da lì andiamo con un primo confezionamento per i mercati più vicini come quello italiano o spagnolo, l’eccedenza delle vongole poi, viene trasformato in prodotti surgelati e sterilizzati in vasetto che possiamo spedire fino in Giappone".

Perché si è specializzato su questa particolare tipologia di vongola? "Ho notato che la richiesta del mollusco è alta, soprattutto all’estero e sul mercato la sua presenza era quasi assente. Vengo da una famiglia di pescatori e in casa avevamo già delle barche, soltanto che il mercato del pesce stava andando in contro a una crisi. Era quindi giunto il momento di trovare una soluzione e quella di valorizzare un prodotto di cui l’Adriatico è ricco è stata la scelta giusta. Ci ho visto un appeal interessante".

E i dazi di Trump? "E’ un tema che ci trascina nell’incertezza, visto che abbiamo rapporti con l’America. Guardo la televisione, prima sento una cosa e poi un’altra. Quello che so è che occorre diversificare il mercato, non si può dipendere troppo da un solo mercato. Un mese fa abbiamo inviato una decina di bancali proprio negli Usa e tutto è filato liscio, vediamo come si evolverà la situazione".

La sua ricetta per guarire è quindi quella di diversificare. "Fino a poco tempo fa il mercato degli Stati Uniti rappresentava per noi un fatturato del 30 per cento, oggi non va oltre il 7 per cento. Abbiamo diversificato affacciandoci su altri Paesi, questo per avere maggiore sicurezza. Per noi è stata questa la scelta vincente. Ora stiamo guardando con molto interesse anche altri mercati, come ad esempio l’Australia, ma anche il continente asiatico".

Una scelta vincente? "Credo proprio di sì, di anno in anno siamo riusciti a moltiplicare il fatturato di sei volte".

