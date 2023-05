La zona sud avrà la caserma dei vigili del fuoco

La zona sud avrà la sua caserma dei vigili del fuoco. Ieri cinque sindaci sono arrivati a Roma per partecipare all’incontro che aveva organizzato la senatrice Mimma Spinelli al ministero dell’Interno con il sottosegretario Emanuele Prisco. Dalla costa sono arrivati a Roma Daniela Angelini per Riccione, Franca Foronchi per Cattolica, la città che ospiterà la futura caserma dei vigili del fuoco. C’erano anche Fabrizio Piccioni per Misano, Gianluca Ugolini per Coriano e Giovanni Morelli per San Giovanni in Marignano. "Con il sottosegretario Prisco – spiega la senatrice Spinelli – abbiamo discusso di un progetto che era stato ipotizzato già ai tempi della mia sindacatura a Coriano, ma che oggi risulta evidente essere sempre più urgente: la nuova caserma. Un progetto fondamentale per il territorio vista anche la recente emergenza". Della nuova caserma si parla da una decina di anni fa. "Avevamo sensibilizzato la senatrice – ricorda la sindaca Foronchi – sull’argomento". Il progetto si era impantanato in attesa della firma del Provveditorato per Lombardia ed Emilia Romagna. Ieri a Roma è arrivata la fumata bianca. "Ci hanno comunicato – spiegano i sindaci della zona sud – che la firma è arrivata, dunque la pratica si è sbloccata. Inoltre ci hanno confermato che c’è anche lo stanziamento di 5 milioni di euro per realizzare il progetto".

Il sottosegretario ha ricevuto la delegazione dei sindaci assieme ai tecnici. "Siamo andati a fondo concretamente sul progetto – riprende la senatrice – Siamo stati rassicurati sui fondi, che ci sono e che verranno stanziati nella misura di 5 milioni di euro, come da accordi firmato due giorni fa".

La caserma si farà nei terreni che il Comune di Cattolica ha individuato nella zona artigianale, già affidati in concessione di 99 anni al ministero per la sua realizzazione. A questo punto parte il conto alla rovescia per consegnarla. Servirà pazienza perché d’ora in poi si lavorerà al progetto, poi partiranno le procedure per il bando ed infine si arriverà all’appalto e alla realizzazione. "Ci auguriamo che l’iter sia il più veloce possibile viste le condizioni dello stabile oggi utilizzato – dicono i sindaci –. L’importante è avere fatto squadra. L’intera zona sud avrà la sua caserma". La palla passa ora ad un altro ministero dove sottosegretario è l’onorevole Galeazzo Bignami. "A breve partiranno i bandi per l’aggiudicazione dei lavori, di cui si prevede la conclusione in due anni e mezzo" chiude la senatrice Spinelli, delegata dal dicastero a seguire le fasi della pratica relativa alla costruzione della struttura dei vigili dei fuoco.

Andrea Oliva