La Ztl di viale Dante non sfonda Promossa con (molte) riserve

La zona a traffico limitato in viale Dante viene promossa, ma con tante riserve da parte dei commercianti. "Come suggerito dall’amministrazione comunale – premette il presidente del comitato di viale Dante, Pasquale Lonero – abbiamo fatto un veloce sondaggio tra gli operatori del viale per capire se la sperimentazione avviata dal Comune stesso nei ponti di Pasqua e del 25 aprile avesse incontrato i favori di chi ha le proprie attività su questo asse commerciale. I pareri sono stati per lo più positivi, ma sono comunque diversi quelli che vedono in questa soluzione la ‘fine’ del commercio lungo il viale". L’idea continua a spaccare i titolari delle attività, ma ci sono dei distinguo importanti che lasciano capire come viale Dante abbia in sé diverse realtà.

Negli anni scorsi avvicinandosi al porto il viale era stato chiuso alle auto per un breve tratto a seguito delle richieste arrivate dagli stessi esercenti della zona. "Già in passato – ricorda Lonero – i commercianti a ridosso della zona porto erano disposti a procedere con la pedonalizzazione del viale". Quella soluzione in tempi recenti è stata eliminata dall’amministrazione Angelini che ha ripristinato il passaggio, salvo poi procedere con la sperimentazione lungo tutto il viale. "Avvicinandosi alla zona Alba – riprende il presidente – sono più i pareri negativi sull’ipotesi della pedonalizzazione". Insomma, trovare un giudizio unanime è impossibile, e a seconda della zona del viale interessata prevalgono i sì oppure i no. "C’è anche chi, di fronte all’ipotesi che in futuro venga riproposta la Ztl in tutti i fine settimana, ha già messo le mani avanti dicendosi contrario". Intanto il tempo passa e l‘estate si avvicina. Il tempo delle prove sta finendo, lascia intendere Lonero, "l’amministrazione decida il da farsi. Non è pensabile fare un sondaggio dopo ogni ponte primaverile. Andrebbero sentiti tutti i comitati che si trovano lungo questo asse commerciale, molto lungo".

Chi ha apprezzato l’isola pedonale vi ha trovato maggiore serenità da parte dei turisti. "Ma questo anche perché il meteo era favorevole in alcuni giorni – riflette il presidente –. In caso di brutto tempo, senza persone che passeggiano e senza auto che passano, non so cosa avrebbero pensato i titolari delle attività. Non dimentichiamoci che sul viale ci sono anche tabaccherie, farmacie e tante attività che lavorano con utenza di passaggio". La Ztl pone anche il problema dei parcheggi. "Sempre sul viale ci sono 180 parcheggi utilizzati da chi passa e si ferma. Se fosse pedonale dove potrebbero fermarsi i clienti nelle immediate vicinanze? Dove trovare aree per consentire la sosta?". Intanto il primo maggio si avvicina, Sarà ancora una volta un ponte primaverile nel quale potrebbe tornare la Zona a traffico limitato.

Andrea Oliva