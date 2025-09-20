La Ztl è collaudata ma slittano le multe

Il cantiere congela le sanzioni nella Ztl. Tutto è pronto in viale Ceccarini per la partenza del cantiere del secondo stralcio, mentre le sanzioni in Ztl appaiono al momento in stand by. Il sistema di pilomat e telecamere che blinda il centro è stato testato a lungo nelle ultime settimane per verificare che tutto proceda per il meglio e i veicoli autorizzati vengano fatti accedere senza ostacoli. Il sistema elettronico avrebbe reagito secondo le previsioni non sono emersi problemi o lacune. Da settimane ormai i commercianti fanno la fila negli uffici preposti per rilasciare i propri dati e soprattutto le targhe dei veicoli da autorizzare così da poter accedere alla Ztl.

La zona a traffico limitato considera il viale Ceccarini e il Dante nel tratto fino al porto canale, oltre, ad esempio, a viale Virgilio e il tratto di viale Gramsci fino al Corridoni. Di recente è stato inserito anche il tratto di viale Ceccarini compreso tra viale Milano e piazzale Roma. Rilasciate le autorizzazioni per commercianti, operatori, fornitori, residenti forze dell’ordine e mezzi di soccorso è prevista anche una particolare app per le quattro strutture alberghiere che insistono nell’area. Attraverso la app i gestori potranno far autorizzare in via temporanea le targhe dei veicoli dei clienti. Tutto è pronto dunque, ma al momento non si parla di sanzioni per chi sgarra. In municipio pare vogliano meglio capire i flussi dei mezzi con l’apertura del cantiere prima di prendere una decisione. Inoltre ci sono le ultime procedure burocratiche del sistema elettronico da affinare con il ministero preposto, come sempre accade per le Ztl. Dunque al momento non è stata comunicata una data che faccia da spartiacque tra la circolazione ‘libera’ nell’area e la certezza di essere sanzionati in caso di accesso senza autorizzazione. Prima delle multe arriveranno gli operai per cambiare volto a viale Ceccarini.