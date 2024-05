La Ztl in centro storico. Accessi per scuole e poste

Cambiano le regole della Ztl in centro storico per rendere accessibili scuole, casa di riposo per anziani e gli uffici postali. Partiamo da via Bastioni meridionali nella zona di intersezione con Largo Unità d’Italia, davanti all’Arco d’Augusto. In questo caso il varco sarà attivo solo durate le ore notturne, dalle 22 alle 6 del mattino. Questo dovrebbe semplificare l’accesso diurno alle scuole presenti e al santuario della Madonna della Misericordia, che hanno accessi carrabili da via Bastioni Meridionali. L’area interessata dalla modifica comprende le vie Bastioni Meridionali, Molini, Venerucci, Bonsi e Bastioni Occidentali.

Per migliorare l’accessibilità all’area del centro storico, cambia anche il varco della Ztl in via Massimo D’Azeglio. Anche in questo caso sarà attivo esclusivamente dalle 22 alle 6. Una condizione per andare incontro a chi deve raggiungere l’istituto Maccolini. La modifica riguarda l’intera via Massimo D’Azeglio fino all’inizio dell’area pedonale esistente.

Spostandosi di pochi metri, il varco elettronico presente sul Corso d’Augusto dopo l’intersezione con via Ducale, a copertura dell’area che comprende il tratto di Corso fino a via Santa Maria in Corte, sarà attivo dalle 7,30 alle 20,30. Una modifica, spiegano dal municipio, "che risponde alla necessità di coordinare gli orari dei varchi elettronici d’accesso al Corso, garantendo il rispetto della regolamentazione della zona a traffico limitato, che in quel tratto resta comunque attiva 24 ore al giorno, ed evitando al contempo la possibilità di doppie sanzioni a chi transita senza autorizzazione".

Altra modifica sempre nella zona dell’Arco d’Augusto dove si trovano gli uffici postali in piena Ztl. Per favorire l’accesso alle Poste la delibera approvata dalla giunta comunale prevede "l’autorizzazione per i ciclomotori e i motoveicoli a transitare lungo l’itinerario via Agostino Bertani–Largo Giulio Cesare e via Dell’Onestà, anche durante gli orari di funzionamento della Ztl. Nel resto della Ztl durante gli orari di attivazione delle telecamere il transito non è consentito ai ciclomotori". La delibera di giunta entra nel merito anche degli amici e dei parenti dei residenti o domiciliati in centro storico. Per chi vive all’interno della Ztl sarà possibile ottenere al massimo 30 accessi per consentire le visite di parenti, amici e ospiti in generale.

