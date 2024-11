"L’abbiamo testato per la bomba a Santa Giustina. Il servizio funziona, ma lo miglioreremo ancora"

Molto è stato già fatto. Ma il lavoro per potenziare le attività di protezione civile in caso di nubifragi, terremoti e altre calamità, e migliorare il sistema di allerta a Rimini, non è ancora finito. Anzi. "Siamo fortemente impegnati, da mesi, ad ampliare e aggiornare il sistema d’allerta – spiega l’assessore Juri Magrini – in modo da arrivare il prima possibile e in modo mirato alle persone, e dare loro informazioni d’allerta e precauzione nella maniera più rapida possibile". Il nuovo servizio Alert System "lo abbiamo testato – sottolinea Magrini – anche in occasione del disinnesco dell’ordigno bellico di Santa Giustina, il 29 settembre, per far arrivare a tutti i residenti della zona interessata dall’evacuazione le informazioni in modo mirato, attraverso notifiche a smartphone e chiamate ai telefoni fissi, oltre che porta a porta grazie al lavoro dei volontari di protezione civile". Un test che, assicura Magrini, "è servito e che ha funzionato".

"Presto – conclude l’assessore – inizieremo gli incontri con i residenti di tutta la città sul nuovo piano di protezione civile. Spiegheremo loro i comportamenti da adottare in caso di allerta e li inviteremo a iscriversi al nuovo servizio di allerta". Oltre al sistema Alert System (che è completamente gratuito) sono diversi i canali di comunicazione del Comune in caso di allerta: dalle pagine social, costantemente aggiornate, al servizio di messaggistica istantanea WhatsUrp (attivo al numero 331.6432314) fino al canale su Telegram.