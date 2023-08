L’abbraccio a Mattarella "Con le sue parole ha indicato la via per l’amicizia e la felicità"

di Manuel Spadazzi

"Pre-si-dente, pre-si-dente...", scandiscono i volontari. Lui sorride, stringe mani, saluta mentre cammina tra gli stand. E poi l’ovazione del pubblico quando entra in sala per tenere un discorso destinato a lasciare il segno. Un vero bagno di folla ieri alla Fiera per Sergio Mattarella. Il popolo del Meeting l’ha accolto come una star del cinema, a testimonianza dell’affetto che lega la kermesse di Cl al presidente della Repubblica fin dalla sua prima visita, nel 2016. A fare gli onori di casa il presidente del Meeting Bernhard Scholz e il governatore Stefano Bonaccini. Insieme al prefetto Padovano, al questore Lavezzaro, a Emma Petitti e alla vicesindaca Bellini Petitti (il sindaco è in Cina per la missione istituzionale a Yangzhou) hanno accompagnato Mattarella nel tour. Poi, alle 12, la standing ovation quando Mattarella è arrivato in sala. Introdotto da Scholz, +il presidente ha parlato per mezzora toccando tanti. Dalla Costituzione, scritta "per perseguire la felicità di ciascuno", alla necessità di una "pace giusta" in Ucraina e in tutti gli altri conflitti. Dall’ambiente fino all’alluvione, sottolineando come "i sindaci e i cittadini della Romagna non devono essere lasciati soli". Più volte si è rivolto direttamente ai tanti ragazzi in sala, invitandoli a "cercare l’amicizia, l’amore, l’impegno gratuito", e anche a "usare i social con intelligenza". Più volte Mattarella è stato interrotto dagli applausi della platea.

Un discorso che ha toccato profondamente i presenti. A partire dal vescovo di Rimini. Per monsignor Nicolò Anselmi "Mattarella ha parlato da padre di famiglia e persona innamorata dell’umanità". E mentre di minuto in minuto arrivavano dal mondo politico le reazioni al discorso, il popolo del Meeting faceva tesoro delle parole di Mattarella. "Questa è la prima volta – dice Emanuele Ciammaricone, studente abruzzese di 26 anni – che sento un politico parlare della felicità". "Mattarella – gli fa eco Riccardo Travaglino, 23enne milanese – è riuscito a declinare il tema dell’amicizia in proposte e situazioni molto concrete". A Cristiano Ceselli, 50 anni, arrivato dalle Marche, è piaciuto "il senso di paternità, amicizia e condivisione espresso dal presidente. Valori di cui abbiamo grande bisogno visto che il periodo che stiamo attraversando". E non ha dubbi nemmeno Antonella Sanvitale, che viene da Pescara dove lavora come preside: "Quello di Mattarella è stato un grande discorso. Ha declinato perfettamente i concetti di pace, giustizia sociale, ambiente. È riuscito a esprimere quali siano le vere radici del bene di un popolo. Un discorso che sicuramente riprenderemo a scuola coi nostri studenti".