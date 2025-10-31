L’abbraccio dei colleghi della tv: "Siamo devastati, le siamo vicini"

Tutto il mondo dello spettacolo in queste ore si è stretto intorno ad Andrea Delogu. Tra i (tantissimi) messaggi di vicinanza, quelli di altri concorrenti di Ballando con le stelle. "Andrea cara, che le nostre anime e le nostre preghiere possano esserti accanto in questo dolore", hanno scritto Martina Colombari e Luca Favilla su Instagram. Scrive Barbara D’Urso: "Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea". Anche Filippo Magnini ha voluto dedicare un pensiero alla conduttrice riminese: "Un forte abbraccio Andrea, a te e alla tua famiglia". Così come Fabio Fognini: "A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini". Rossella Erra, opinionista di Ballando con le stelle, scrive: "Accanto a te, con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te Andrea". Ieri in tanti programmi Rai presentatori e ospiti hanno dedicato un pensiero alla Delogu. Come Jacopo Matano, conduttore de La vita in diretta: "Evan per Andrea era come un figlio. Il progetto era che lui venisse a Roma a studiare e Andrea si sarebbe occupata di lui. Andrea è una straordinaria donna, una collega a cui vogliamo tutti bene. Ora è il momento di far arrivare tutto il nostro amore ad Andrea". "Siamo vicini ad Andrea in questo drammatico momento – dice Milly Carlucci a La vita in diretta – Le ho parlato, ma non ci sono parole, non riesco a immaginare cosa prova. L’abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia". Lo show domani ci sarà, perché "così vuole il nostro mestiere". Ma domani sera Andrea Delogu non ci sarà. E poi deciderà se proseguire.