L’abbraccio del principe a Fellini

Ai funerali di Federico Fellini, nel novembre del 1993, una sola cosa aveva chiesto Giulietta Masina: per favore non mandate fiori, a Federico non sarebbe importato niente di corone e cuscini. Molto meglio un contributo alla casa di riposo per artisti "Lyda Borelli" di Bologna. Nonostante le esequie di Stato, le lacrime di attori, registi, politici e le ottantamila persone presenti alla camera ardente di Cinecittà, alla casa di riposo "Lyda Borelli" di soldi ne hanno visti pochissimi: quasi 9 milioni, ma di vecchie lire. Solo una trentina tra vaglia postali e assegni bancari. Si trattava di appassionati dell’opera felliniana. Tra questi i Savoia.