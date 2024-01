Labirinti virtuali in biblioteca. I nonni invitati a provare

Grandi e piccoli, bambini e nonni insieme attorno al tavolo per giocare assieme. L’idea è venuta ai ragazzi de La Torre di Morciano che hanno organizzato un’apertura straordinaria della biblioteca di Misano il 27 gennaio per far giocare e trascorrere un pomeriggio di divertimento a tutti coloro con una età compresa tra 9 e 99 anni, come recita la locandina dell’iniziativa. I ragazzi de La Torre porteranno tanti giochi da tavolo che i presenti potranno liberamente e gratuitamente provare. Se non si conoscono le regole nessun problema, i ragazzi saranno pronti a insegnare le regole. Per i nativi digitali e chi voglia provare nuove esperienze si potrà provare anche CodyMaze, il labirinto virtuale che si trova nel mondo reale. Ai genitori con bambini piccoli ci ha pensato la biblioteca mettendo a disposizione giochi da 4 anni in su, purché assieme ai bambini sia presente almeno un adulto. L’ingresso sarà libero. L’iniziativa è l’ultima di un gennaio con aperture e progetti speciali organizzati dalla biblioteca. Si partirà lunedì con Valeria e la fantasia, tra carta, colori, colla, forbici, glitter e tanti altro ancora. Prenotazione obbligatoria al numero 0541-618484.

Domenica 21 gennaio un nuovo appuntamento in biblioteca con la ‘storiatrice’ Elisa Mazzoli, che proporrà le sue divertenti storie. L’iniziativa è consigliata a bambini dai 3 agli 8 anni con ingresso libero e senza prenotazione. Per informazioni è valido il numero 0541.618484 (anche su whatsapp).