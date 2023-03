Laboratori creativi e corsi di inglese per gli under 8

Lettura animata in inglese e laboratorio creativo. Nuova iniziativa al Centro per le Famiglie Giovanni Paolo II di via Ferrarin. I corsi, tenuti da Silvia Onofri, sono rivolti a bambini e bambine dai tre agli otto anni "accompagnati da un adulto". L’avvio sabato mattina, con il primo turno dalle 9,30 alle 10,30. Il secondo dalle 11 a mezzogiorno.

Altra iniziativa del Centro (che ha appena inaugurato la propria pagina Facebook) tutti i giovedì dalle 16 alle 18,30 intitolata ’Tutti giù per aria’, per bimbi e bimbe fino a sei anni. Per info e iscrizioni ufficio scuola e infanzia del Comune.