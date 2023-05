Laboratori e letture per bambini

Il centro sociale di Dogana in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle organizza e promuove un evento intitolato ‘Elementi naturali’; si tratta di letture e laboratori per bambini (dai 2 anni in su) condotti dall’Associazione Gocce di Terra che si svolgono alla bibliobaita nel parco Laiala di Serravalle, in via Sant’Andrea e in caso di maltempo presso il Centro Sociale di Dogana. L’iniziativa si articola in due incontri (dalle 16,45 alle 17,45): il prossimo è giovedì. Info: centro sociale di Dogana 0549 885518.