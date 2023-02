Laboratori in classe i bambini ‘a scuola’ di energia pulita

Partiti i ’laboratori di terra ed energia’ di Futuro Verde nelle classi seconde e terze e in una sezione della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo. I laboratori, realizzati grazie al contributo del progetto ’+Vicini’ di Coop Alleanza 3.0, sono tenuti da docenti esperti abilitati. I bambini fanno attività pratiche per produrre energia pulita (eolica e solare termica) e studiano i diversi tipi di terreno. È prevista anche un’attività di coltura ’ecologica’ dell’ orto per la produzione di ortaggi e piante decorative.