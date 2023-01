Laboratori verdi per finanziare l’associazione

Al via il Green project 2023 ‘Laboratori verdi con un pizzico di poesia’ del Punto Giovane di Riccione. L’iniziativa parte dalla passione per le piante e per la natura di due educatori dell’associazione. Si tratta di Danilo Concordia e Francesca Cevoli, ideatori e i promotori di questi laboratori rivolti a quanti abbiano desiderio di sporcarsi le mani con la terra e creare dei piccoli mondi verdi. Duplice finalità dei laboratori: autofinanziare l’associazione che opera nel mondo dei giovani e degli adolescenti, far scoprire ai partecipanti la bellezza di creare ‘originali angoli verdi’ nella propria casa.

Si partirà il 4 Febbraio con la creazione del Kokedama (l’arte dei giardini volanti giapponesi) e si proseguirà il 4 marzo col mondo delle orchidee e la realizzazione di una composizione su zattera di sughero, il primo aprile con l’idrocoltura e il 15 aprile con i trucchi per avere una casa ‘Urban jungle’. I laboratori si terranno nella casa del Punto Giovane in viale Bramante 2, il sabato dalle 15 alle 17. Il costo è di 30 euro a laboratorio, ma per chi parteciperà ai primi tre il quarto sarà gratuito (per info 3332907744, mail [email protected] o canali Facebook e Instagram del Punto).

ni. co.