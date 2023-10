Laboratorio con Hervé Tullet

Il centunesimo compleanno di Riccione quest’anno celebra la vita e la speranza con un momento aperto a tutti, in omaggio ai sette angeli della cooperativa Cuore 21 che il 7 ottobre 2022 hanno perso la vita sull’A4: Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi. Domani alle 15 in piazzale Roma, l’artista e illustratore francese Hervé Tullet (nella foto) con Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria di Rimini, proporranno il laboratorio ‘21 cuori tra cielo e mare: una creazione collettiva’. I presenti potranno infatti contribuire a realizzare un’opera d’arte su grandi rotoli di carta adagiati sulla sabbia (iscrizioni via mail comunicazione@cuore21.org.) Come annuncia Simone Bruscia, coordinatore del settore Turismo e Cultura, alle 16 Cuore 21 nell’ambito dell cartellone ‘Il cuore non si ferma’, proporrà una performance di danza e musica con la compagnia inclusiva Club Alieno, formata da danzatori con e senza disabilità intellettive, con la direzione artistica di Valeria Fiorini ed Eleonora Gennari e le musiche originali live di Marco (Kino) Capelli. Alle 17, il compleanno di Riccione termina con la distribuzione dei biscottoni di pasta frolla a forma di cuore realizzati da studenti e docenti dello Ial, scuola alberghiera e di ristorazione di Riccione, riprendendo i colori dell’artwork realizzato da Hervé Tullet, in cui il blu del mare si unisce all’azzurro del cielo, contornato da 21 punti di luce rosa.

ni. co.