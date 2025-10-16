"L’abuso di sostanze è l’effetto scatenante"

Lunedì l’arresto a Bellaria di un 50enne avvezzo a praticare violenza verso i propri genitori. Nei giorni scorsi è stato invece rinviato a giudizio un altro riminese, di 35 anni, accusato di picchiare la madre per farsi dare più denaro. Anche in provincia di Rimini sono saliti vertiginosamente i casi di maltrattamenti in famiglia che riguardano le condotte dei figli nei confronti dei propri genitori, spesso anziani. "Un fenomeno le cui cause vanno analizzate caso per caso – premette Francesco Sartini, direttore dell’Uo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rimini e del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche –, ma che possono derivare ad esempio da situazioni in cui i figli, anche adulti, rimangono adolescenti. Situazioni in cui insomma questi figli, pur essendo in età più avanzata, restano dell’idea che i genitori siano i primi responsabili del loro benessere, anche e soprattutto economico e qualora questo aspetto dovesse venire meno, ecco allora che scatta la reazione violenta". Oppure, "a volte ci troviamo di fronte a condotte violente legate alla incapacità di sopportare una fatica assistenziale dovuta ad un caregiving prolungato. Significa l’incapacità da parte dei figli di portare avanti a oltranza situazioni di disagio legate alle condizioni di salute dei propri genitori, che, arrivati a una situazione di rottura, sfociano in comportamenti di reazione violenti".

Ma un ruolo, nel provocare l’impennata di casi di maltrattamenti in famiglia, potrebbe giocarlo anche il substrato di una società "che spinge anche all’insorgere di un senso di inadeguatezza da parte dei figli stessi – analizza ancora Sartini –, i quali ad un certo punto individuano un motivo di responsabilità che punta sempre ai propri genitori, come prime persone a cui recriminare qualcosa. Per non parlare dello sdoganamento della violenza come risoluzione dei conflitti". Un coacervo di disagio sociale ed economico unito a conflitti familiari più o meno latenti e a dinamiche psicologiche "solo in pochi casi di carattere psichiatriche" per cui molto spesso gioca un ruolo chiave come forza propulsiva l’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. "Possono essere considerati elementi che fanno scattare da parte dei figli comportamenti violenti verso i genitori – conclude il direttore Sartini –, poiché in casi di disagio come quelli citati prima, l’abuso di queste sostanze toglie i freni inibitori e fornisce diciamo quella spinta in più a mettere in atto anche condotte violente: poiché viene meno la corretta valutazione del proprio agire e delle sue conseguenze".

f.z.