L’Academy frena contro il Mantova

Non riesce il colpaccio casalingo alla Primavera 4 della San Marino Academy nella prima gara del 2024 contro il Mantova (3-1). Alla squadra di mister Cancelli non è sufficiente il gol realizzato da Caverzan nel finale. San Marino Academy: Chiarabini; Caverzan, Riccardi, Biondi (64’ Moretti), M. Ciacci, Medri, Gasperoni (69’ Valli Casadei), Vernazzaro, Celli (64’ Renzi), Righi (76’ Yazici), Ricci (76’ Ugolini). A disp.: F. Ciacci, Molinari, Cervellini. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (12ª giornata): Arezzo-Torres 2-2, Legnago-Trento 2-2, Lumezzane-Giana Erminio 0-1, Pontedera-Virtus Verona 0-1, San Marino Academy-Mantova 1-2, Sestri Levante-Novara 2-2.

Classifica: Virtus Verona 24; Lumezzane 21; Torres 19; Mantova 18; Trento, Giana Erminio 17; San Marino Academy 16; Pontedera, Novara, Legnago 14; Sestri Levante 13; Arezzo 8.