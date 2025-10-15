L’accademia Nota Music si rimette in moto

C’è un’aria buona che sale da Bellaria, un respiro di musica e di futuro. Dopo oltre cinquant’anni di silenzio lirico, il teatro Petrella di Longiano riapre il sipario sull’opera grazie all’accademia bellariese Nota Music, che sabato 25 debutta con Le nozze di Figaro di Mozart, accompagnata dalla prestigiosa orchestra Corelli. "L’idea è nata dal desiderio di far rivivere un teatro di tradizione riportando l’opera tra la gente, là dove appartiene", racconta Monica Boschetti, direttrice artistica dell’accademia. "Nota Music nasce nel 2014 come associazione per sostenere i giovani musicisti e abbattere i costi della formazione lirica, spesso proibitivi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un percorso accessibile ma di alta qualità, dove chi studia possa anche crescere professionalmente". La pandemia, che per molti ha significato una pausa, per loro è stata una svolta. "Durante il Covid abbiamo continuato le lezioni online – ricorda Boschetti – e proprio da quell’esperienza è nata la volontà di diventare qualcosa di più strutturato. Dal 2021 siamo accademia a pieno titolo, con sedi diffuse tra Bellaria, Cesena, Forlimpopoli e Milano Marittima. È un modello di ‘accademia diffusa’: gli allievi diventano insegnanti, gli insegnanti si rimettono in gioco. Una comunità più che una scuola". Il progetto di Mozart prende forma attraverso un’opera studio partita ad aprile: mesi di lavoro per sviscerare Le nozze di Figaro dal punto di vista storico, musicale e registico. "Sul palco, giovani interpreti affiancati da professionisti di esperienza". A dirigere sarà Jacopo Rivani, la regia è firmata Della Del Cherico. Tra i protagonisti Alessandro Caputo: "Non è vero che la lirica è morta – sorride –. Ha solo bisogno di nuove voci e luoghi che la accolgono".