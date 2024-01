L’Accademia sogna in grande con trecento giovani calciatori

Un 2024 che si annuncia ricco di novità e soddisfazioni per l’Accademia Marignanese di calcio, a San Giovanni. Sono stati superati i 300 iscritti nel settore giovanile e da qualche settimana sono stati pure completati i lavori per il nuovo campo di calcio regolare in sintetico da gioco 11 contro 11. Dunque l’impianto sportivo è pronto con nuovi spazi e nuovi servizi. E da qualche mese è stato pure recuperato all’uso il primo storico campo comunale ‘Vanni’ in zona centro città. Ma le novità non finiscono qui. Il presidente Loris Neri annuncia per il 2024: "Abbiamo intenzione di organizzare un torneo giovanile molto prestigioso e denominato ‘Pulcino d’oro’ – dice Neri – che ci vedrà organizzare partite e meeting con squadre di calcio che arriveranno a San Giovanni da tutta l’Emilia-Romagna e porteranno presenze e turismo significativi per il nostro territorio nel maggio 2024". Intanto la società gialloblu ha confermato pure l’esodo di Pasqua con 200 persone, tra tesserati e famiglie, per il torneo di Roma che si terrà al centro sportivo La Borghesiana, un’altra occasione significativa di socializzazione e di crescita non solo sportiva.