L’accordo di associazione con l’Unione Europea arriva a Palazzo Pubblico e accende il dibattito

L’accordo di associazione con l’Unione europea è al centro dei lavori consiliari. Ieri mattina in Consiglio grande e generale si è tenuto l’atteso riferimento del segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, sull’accordo a cui si è giunti al termine del negoziato con l’Ue, e il successivo dibattito. Non solo, è all’attenzione dell’aula anche l’ordine del giorno presentato da Rete nella scorsa sessione, che chiede la pubblicazione del testo integrale, con relativi allegati, dell’accordo Ue e l’intensificazione della campagna informativa sull’accordo nei confronti della cittadinanza. In avvio di seduta si procede alle ratifiche, entrambe unanimi, di due accordi internazionali: il primo è l’accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica del Malawi sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche, il secondo la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Quindi il riferimento del ministro Beccari che anticipa la consegna immediata, riservata ai consiglieri, di una serie di schede sui contenuti più rilevati dell’accordo e motiva l’impossibilità di pubblicazione e condivisione del testo integrale, senza il via libera da parte della Commissione Ue. Concluso il suo intervento, i lavori sono sospesi quindi circa un’ora per consentire l’esame della documentazione da parte dei consiglieri, per poi riprendere con l’avvio del dibattito cui sono previsti complessivamente 62 interventi.