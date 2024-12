L’accusa di Gnassi (Pd):: "Fondi alluvione usati per favoritismi"

"Amichettismo istituzionale". L’accusa viene mossa al governo dai deputati Pd Andrea Gnassi, Irene Manzi e Ouidad Bakkali. Che hanno presentato interrogazione al ministro Giuli "per fare luce sulla modalità con cui sono stati utilizzati i fondi per i territori alluvionati dell’Emilia Romagna raccolti dal Mic aumentando di 1 euro il costo del biglietto dei musei statali". "Da quanto si apprende l’intero ammontare raccolto tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, che è pari a circa 10 milioni di euro, è stato destinato a un unico intervento che riguarda la riqualificazione dell’ex Caserma Monti – Convento di Santa Maria della Ripa nel comune di Forlì, che è stato destinatario anche di altri 3 milioni provenienti da un altro capitolo di bilancio per la tutela del patrimonio culturale. Stupisce che, davanti a tante realtà che hanno subito danni al patrimonio, il Ministero della Cultura abbia deciso di finanziarne solo una, che guarda caso, incide in uno dei pochi comuni guidati dal centrodestra in Emilia Romagna". Ancora: "Se fosse confermata questa ricostruzione, saremmo a un uso disinvolto dei fondi del ministero, usato come bancomat per foraggiare l’amichettismo istituzionale". A Giuli viene chiesto quale sia il totale raccolto, le modalità di assegnazione, "e i prossimi progetti da finanziare sul patrimonio culturale dei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023".