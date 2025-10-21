"L’acqua cresce tra luna e vento. Niente allarmi"

"Non parliamo di meteo-tsunami: è troppo presto per definirlo tale e, con i dati che abbiamo ora, non è corretto farlo". Federico Antonioli (foto), esperto di Metofed e portavoce del centro meteo Emilia-Romagna, invita alla prudenza nel giudicare quanto accaduto il 5 ottobre lungo la costa romagnola. "Il livello del mare – spiega – è influenzato da tre componenti: la marea astronomica, la componente meteorologica e quella marina. Quel giorno avevamo una marea di sizigia, cioè di luna piena o nuova, che produce i massimi più pronunciati e i minimi più profondi. A questo si è aggiunto il passaggio di una bassa pressione, non particolarmente intensa (attorno ai 1500 millibar), e forti venti di bora da nord-est con raffiche fino a 90 chilometri orari sulla costa e oltre 100 al largo. Questi elementi hanno generato onde alte fino a tre metri e l’innalzamento del livello del mare che abbiamo osservato". Antonioli chiarisce che la somma di questi fattori basta a spiegare gli effetti senza ricorrere all’ipotesi del meteo-tsunami. "In ogni mareggiata incidono la variazione di pressione, la direzione e il rinforzo del vento, insieme alla marea. Ma questo non significa che ogni variazione sia un meteo-tsunami". "Un vero meteo-tsunami – aggiunge – è un fenomeno raro, che nel Mediterraneo si manifesta soprattutto sulle coste della Sicilia o delle Baleari e spesso in condizioni di mare quasi calmo. Solo dopo mesi, a volte anni, di analisi si può verificare se una parte dell’innalzamento del livello del mare è dovuta a una componente di meteo-tsunami. Dopo appena due settimane, non è possibile dirlo". "L’evento del 5 ottobre – conclude – è stato una mareggiata importante, amplificata dall’alta marea astronomica. Ma definirlo oggi un meteo-tsunami sarebbe prematuro: servono tempo, dati e prudenza scientifica".

a.d.t.