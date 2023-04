"L’Acquario fa numeri da pre pandemia"

L’Acquario di Cattolica prende il largo lasciandosi alle spalle i due anni di Covid. I dati del 2022 parlano di una stagione molto positiva, addirittura superiore al 2019, ultimo anno pre Covid, con oltre 230mila biglietti venduti circa (dati ancora ufficiosi) che lasciano ben sperare anche per l’anno 2023, appena iniziato.

"Siamo molto fiduciosi per il futuro – conferma Giuseppe Costa, presidente Gruppo Costa Edutainment –, perché il 2022 ha fatto registrare ottimi dati, superiori di qualche percentuale anche al 2019, ed ancor di più abbiamo ottimi riscontri dai nostri visitatori. Il prodotto piace e siamo molto contenti: l’anno appena iniziato ci sta già fornendo ottimi riscontri". Soddisfazione per Giuseppe Costa che gonfia le vele del gruppo e traccia pure la rotta per il prossimo futuro di una struttura da sempre molto importante per tutto il comparto turistico cattolichino.

"Il nostro obiettivo per il 2023 è confermare gli ottimi risultati del 2022 appena concluso – continua Giuseppe Costa –, perché il parco ha tutte le potenzialità per fare bene, e le sensazioni, ripeto, sono quelle giuste anche per quel che riguarda i flussi di visitatori che ci aspettano". I due anni di Covid sono stati davvero complessi, ma i posti di lavoro, oltre una sessantina circa tra annuali e stagionali, sono stati tutti confermati: "Sì abbiamo cercato di superare questo biennio – conferma Costa – senza fare tagli e confermando tutti i posti di lavoro. Posti che confermiamo ancor di più oggi, alla luce degli ottimi risultati del 2022, che ci fanno ben sperare. Pronti a ripartire subito fin da questa settimana di Pasqua, davvero importante per noi".

L’Acquario nel 2020 ha festeggiato i suoi primi 20 anni, rappresentando un valore aggiunto per tutto il tessuto turistico della Regina ed il suo territorio con centinaia di attività. Una struttura tematica che con la sua campagna promozionale pubblicizza naturalmente anche Cattolica e che da anni ha costruito sinergie importanti con il territorio di appartenenza, con gli altri parchi tematici, ma anche con gli stessi albergatori cattolichini.

Il recupero architettonico poi della storica struttura Le Navi, all’interno della quale sorge proprio l’Acquario stesso, ha reso tale area cattolichina una zona molto importante sotto tanti punti di vista. Ora giungono questi primi dati che confermano una situazione in crescita che fa ben sperare anche per il futuro e che dà entusiasmo naturalmente anche a tutto il quartiere turistico a Nord di Cattolica, al confine con Portoverde di Misano, dove insistono hotel, Circolo Nautico, Piazzale delle Nazioni e Parco del Conca.

Luca Pizzagalli