Lacrime e silenzi di quei giorni da incubo

Manuel Spadazzi

Un silenzio assordante. Quando ripenso ai primi, terribili giorni della pandemia nel 2020, la prima cosa che salta alla mente non è un’immagine, ma quel silenzio che ammutoliva le strade di Rimini. Era un silenzio che faceva rumore. Sono passati più di tre anni dall’inizio della pandemia, ma per molti sembra trascorsa un’era geologica. E ora che, ce lo dice l’Oms (l’organizzazione mondiale della sanità), l’emergenza sanitaria è finalmente alle spalle, guai a dimenticarci di quei giorni. Guai a non fare più i conti con quello che abbiamo dovuto affrontare. Con il dolore per chi non c’è più, stroncato dal virus. Guai a riporre in un cassetto la dura lezione che la pandemia ci ha impartito.