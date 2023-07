L’addio a Cenni sulle note di Romagna mia

Lacrime, ricordi e anche sorrisi per l’ultimo saluto ad Attilio Cenni. La sala del consiglio comunale di Riccione, dov’era stata allestita la camera ardente con picchetto d’onore, ieri pomeriggio era gremita all’inverosimile, tant’è che decine di persone sono state costrette a rimanere all’esterno. Tra i presenti gli ex sindaci Terzo Pierani e Massimo Masini, che hanno annoverato Cenni tra i loro assessori, nonché Daniele Imola, compagno di giunta, poi diventato primo cittadino, come pure Daniela Angelini. Con loro tanti altri amministratori, albergatori, imprenditori, ex soci e rappresentanti del mondo della notte, tutti stretti intorno ai familiari. Su uno schermo, per oltre un’ora, foto e filmati che hanno riassunto la vita di Cenni, trascorsa sempre con gioia di vivere. Un caleidoscopio d’immagini sulle quali tanti amici, conoscenti, colleghi e dipendenti hanno portato testimonianze, tra ricordi e aneddoti. Il presidente della Geat Fabio Galli ha letto il saluto di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna: "Con Attilio se ne va un pezzo di Riccione, ma il suo ricordo resterà sempre vivo, perché a lui non potevi non volere bene". Poi il genero, il noto pianista e compositore Stefano Bollani che lo ricorda come "uomo curiosissimo, voleva sapere tutto di quello che faceva la gente a Riccione e anche fuori per poi portarlo a Riccione. Tirando a indovinare, Attilio in questo momento su sta facendo un sacco di domande anche per capire cosa può essere utile per Riccione, perché in Paradiso sicuramente hanno qualche idea, avrà chiesto come funziona". Poi due testimonianze che ne hanno evidenziato l’aspetto umano: Deejay Raphael nel ricordare di essere arrivato a Riccione e l’amarcord di quando assieme a Flavio Pelliccioni creò quello che ora è il Marano, partendo dal Beach Paradise. Commovente la testimonianza dell’ex dipendente Samuel Kalejaye, colto da Cenni per la strada. Quando sua mamma che era in Africa mori, Attilio lo chiamo in ufficio, gli diede i soldi per tornare al suo Paese, consentendogli di fare un funerale. Poi la proposta dell’imprenditore Vincenzo Leardini che ha chiesto di dedicare a Cenni una grande piazza "per la sua storia e l’amore nutrito verso la città". Di seguito il saluto struggente dei suoi gioielli: Elisa, Valentina, Margherita, Giulia e Maria e della nipotina Dora a "nonno chissà", della moglie Patrizia Saitta e della prima consorte, Maria Grazia Tosi, che l’hanno tenuto per mano fino all’ultimo respiro. Poi l’ultimo saluto sulle note di Romagna mia, intonata dall’intera platea, e una scosciante applauso.

Nives Concolino