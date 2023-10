L’addio a Fellini: gli scatti inediti di Pesaresi

Rimini chiama Parigi, per il Tour de France dell’anno prossimo. E Parigi chiama Rimini per rendere omaggio a Federico Fellini, a 30 anni dalla sua scomparsa. Sono già stati tanti i visitatori per la mostra Fellini: Maestro!, che è stata inaugurata la scorsa settimana al palazzo della fondazione Seydoux-Pathé di Parigi. Una mostra ricchissima, che espone oltre 250 fotografie, manifesti, sceneggiature originali, estratti e scritti di film, ma anche costumi, oggetti di scena e più di 70 disegni, di cui alcuni provenienti proprio dal Fellini Museum di Rimini. Ma a Parigi Rimini ha portato anche ’Rina’, la scultura (in resina e polistirolo) della rinocerontessa simbolo del museo riminese. Dopo essere stata al festival del cinema di Venezia e a Roma, ’Rina’ ora è protagonista in una delle sale della mostra parigina.

Anche Rimini, naturalmente, ha in serbo tanti eventi per ricordare il trentesimo anniversario della morte di Fellini, spentosi il 31 ottobre del 1993. Nel ’cinemino’ del Fulgor ogni martedì (alle 16) è possibile rivedere i capolavori del Maestro. Ieri è stata la volta de Lo sceicco bianco, mentre il 17 verrà proiettato Fellini Satyricon, il 24 toccherà a I vitelloni e il 31 (il giorno dell’anniversario) a Intervista. Domani invece, ma alla Cineteca comunale, secondo appuntamento con la rassegna Macario & Fellini: lo vedi come sono?. Con una serie di film si celebra il rapporto tra il Maestro e il celebre attore comico: da giovane Fellini scrisse alcuni sketch per lui. Tutti i film vengono introdotti dal figlio di Macario, Mauro. Domani (alle 21) sarà proiettato Il pirata sono io!.

A fine mese aprirà una nuova e suggestiva mostra al Fellini Museum. Saranno esposti gli scatti inediti di Marco Pesaresi, realizzati dal fotografo riminese ai funerali di Fellini. Un evento voluto per rivivere quei giorni, attraverso lo sguardo intimo e malinconico di Pesaresi.