L’addio a Papa Francesco: "Oltre mille riminesi oggi in piazza San Pietro" Anselmi sarà all’altare

Saranno almeno un migliaio i riminesi oggi in piazza San Pietro, per i funerali di Papa Francesco. Forse anche di più. "È difficile fare una stima, perché tanti fedeli andranno autonomamente, non con i gruppi organizzati da parrocchie e associazioni – spiega il vescovo Nicolò Anselmi, arrivato a Roma già ieri pomeriggio – Ma per quello che si sta muovendo ci sarà una massiccia partecipazione dei riminesi ai funerali del Santo Padre. Credo che alla fine saranno oltre un migliaio le persone della nostra diocesi presenti alle esequie". Alcuni sono già là. "Da Rimini sono partiti 360 ragazzi e accompagnatori. Sono andati in pellegrinaggio a Roma per il Giubileo degli adolescenti, che è iniziato ieri, e oggi saranno tutti in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco". Monsignor Anselmi, tra l’altro, sarà tra i concelebranti della messa per le esequie del Pontefice, che inizierà alle 10. E sarà anche tra i vescovi che domani celebreranno la messa del Giubileo degli adolescenti.

Tra i tanti riminesi che parteciperanno ai funerali del Papa c’è suor Mirella Ricci, direttrice delle scuole delle Maestre pie di Rimini. "Sono a Roma insieme ai ragazzi della comunità educativa ‘Angelica Merlara’ di Savignano, che accoglie minori in situazioni di disagio, per partecipare con loro al Giubileo degli adolescenti. È stata davvero un’incredibile coincidenza trovarsi a Roma proprio in questi giorni". Oggi lei e le altre sorelle saranno in piazza San Pietro con i ragazzi. "È immenso il dolore per la morte del Santo Padre. E la nostra presenza sarà il segno di ringraziamento per Francesco, che ha avuto tanta attenzione per i più fragili". Per suor Mirella Ricci sarà la seconda volta al funerale di un Papa. "C’ero alle esequie di Giovanni Paolo II, sono felice di esserci a quelle di Francesco". In piazza San Pietro oggi tanti altri religiosi e fedeli partiti da Rimini. Ci sarà anche Enea Stecca, 24 anni, figlio dell’ex pugile Loris, militare della guardia di finanza in servizio a Trieste. "Ho preso il permesso per venire a Roma – racconta – Ho incontrato 3 volte Papa Francesco. L’ultima il 9 febbraio quando ha celebrato la messa per le forze armate. È stata la sua ultima messa, prima del ricovero". Enea – che studia per diventare un ministro dei sacramenti – è stato uno dei chierichetti del Papa in quell’occasione. "Era già molto provato. Sono riuscito a scambiare qualche parola con lui. Non potevo mancare oggi: Francesco è stato un grandissimo Papa".