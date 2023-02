L’addio all’autovelox ’costerà’ un milione

Questione di settimane, giorni e l’autovelox di via Euterpe (come abbiamo riportato ieri) verrà spento. L’impianto verrà disattivato in vista del cambio di viabilità imposto dai lavori per realizzare la maxi rotatoria tra la Statale 16 e la superstrada di San Marino, e resterà spento per un bel po’ di tempo: per tutto il 2023 sicuramente, e anche per i primi mesi del 2024. Poi, a fine cantiere, il Comune deciderà se riattivarlo o se spostare l’impianto su un’altra strada.

Spegnere l’autovelox di via Euterpe è una scelta obbligata, ma non sarà indolore per le casse di Palazzo Garampi. Da quando, alla fine del 2015, il Comune ha attivato i tre autovelox fissi (gli altri sono in via Settembrini e lungo via Tolemaide), quello piazzato in via Euterpe è stato di gran lunga il più ’produttivo’. Quello, per intenderci, che ha fatto più multe. L’anno scorso le sanzioni elevate dall’impianto contro chi è stato beccato a superare il limite (che lì è di 50 km orari) sono state 21.221. In pratica, 2 multe su 3 fatte dagli autovelox sono arrivate da via Euterpe. L’anno prima le sanzioni erano state 15.422, nel 2020 (per effetto del minor traffico dovuto alle restrizioni anti-Covid) le multe erano state 12.392, mentre nel 2019 si era arrivati a 15.253 verbali. Numeri che si traducono in risorse preziose per le casse del Comune.

Gli incassi delle multe fatte grazie all’autovelox lungo via Euterpe rappresentano infatti una bella fetta dei proventi delle sanzioni. Nel bilancio di previsione per l’anno corrente Palazzo Garampi aveva previsto circa 6 milioni di incassi - complessivamente - dalle multe, ma l’amministrazione sarà costretta a rifare i conti con lo spegnimento dell’autovelox di via Euterpe. Le multe fatte dall’impianto piazzato di fronte al Garden valgono oltre un milione di euro di introiti. Nel 2022 il Comune ha incassato oltre 5 milioni dalle multe, e un quinto degli introiti è arrivato proprio dalle sanzioni fatte in via Euterpe.

Va detto che la gran parte degli automobilisti pizzicati dall’autovelox di via Euterpe, superano il limite di pochi chilometri orari. Per intenderci: l’anno scorso, su 21.221 multe fatte dall’impianto, 17.143 riguardano chi ha superato il limite, fissato a 50 km orari, di 10 km orari o anche meno. In tutti questi casi la sanzione è di 43 euro, e poi c’è lo sconto per chi paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

Se quello di via Euterpe presto andrà in pensione, per quanto riguarda l’autovelox lungo via Settembrini l’intenzione di Palazzo Garampi è andare avanti, nonostante la Cassazione di recente (pronunciandosi sul caso sollevato da un automobilista multato) abbia annullato la sanzione e stabilito che la strada non abbia le caratteristiche adatte per l’impianto. Alla luce di questa e altre sentenze, sono però in corso approfondimenti tecnici e legali da parte del Comune sull’autovelox di via Settembrini.

Manuel Spadazzi