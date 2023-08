L’addio dal cielo Pattuglia acrobatica in volo per Mariani, il pilota del Pontefice

Se ne è andato facendo quello che più amava: volare. E ieri tantissimi amici e colleghi si sono ritrovati nella chiesa della Riconciliazione, a Rimini, per l’addio a Carlo Mariani, considerato tra i migliori piloti dell’aviazione italiana. Mariani è scomparso lunedì, a Fano. Era appena atterrato in pista dopo aver effettuato l’ultimo lancio di paracadutisti della giornata, quando ha accusato un malore rivelatosi fatale. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.

Aveva soltanto 66 anni il comandante Mariani, di cui 50 passati in volo. Nato e cresciuto a Pescara, a soli 16 anni aveva già preso il brevetto da paracadutista e a 19 quello di pilota. Entrato in Aeronautica, era arrivato a Rimini negli anni ’90 diventando un pilota del glorioso Quinto stormo. Con gli F104 ha fatto oltre 2.200 ore di volo. A Rimini aveva conosciuto Gloriana, poi diventata sua moglie, e messo le radici. Finita la carriera militare era diventato pilota di aviazione civile, prima per AirOne poi per Alitalia. Specializzato nei voli intercontinentali, ha trasportato più volte Papa Francesco nei suoi viaggi. Ma Mariani è stato anche istruttore di volo e tra i piloti e fondatori della famosa pattuglia acrobatica YakItalia.

"Con la morte di Carlo – ricorda commosso l’ex senatore Antonio Barboni, che è stato a lungo suo collega in Aeronautica – perdiamo un grandissimo pilota e una persona eccezionale". Ieri era gremita la chiesa della Riconciliazione, dove si sono svolti i funerali. "Siamo tutti increduli, al pensiero che Carlo non sia più con noi – dice l’amico Corrado Carattoni, per una vita presidente dell’Aeroclub di San Marino – Carlo lascia un vuoto incolmabile". Ieri in chiesa tanti hanno voluto ricordarlo. Al termine due aerei della pattuglia acrobatica Yak si sono esibiti in evoluzioni sopra la chiesa in omaggio al pilota.

Manuel Spadazzi