L’addio di Santarcangelo al fondatore della Scrigno

Santarcangelo dice addio al cavalier Giuseppe Berardi, ex patron del colosso Scrigno. All’età di 85 anni, Berardi lascia una grande eredità alla sua città: l’azienda conosciuta in tutto il mondo, la fondazione da lui creata e il progetto milionario di un grande impianto sportivo a Sant’Ermete con un circuito ciclistico per gare e allenamenti, un’accademia, campi da padel. Un parco di 22 ettari che verrà realizzato nei prossimi anni. "Ho ricordi di Giuseppe da sempre, lo conosco da quando ero bambina essendo cresciuta a Sant’Ermete _ racconta la sindaca Alice Parma _ Una persona speciale, dal punto di vista umano e professionale: finché è rimasto alla guida di Scrigno, attraverso la sua azienda è stato un formidabile promotore di innovazione, in grado di creare lavoro e indotto a beneficio del territorio. A questo si aggiunge la sua grande passione per le due ruote: oltre a sponsorizzare una squadra professionistica negli anni ’90, Giuseppe era stato tra gli animatori del movimento che nel 1997 aveva portato una tappa del Giro d’Italia a Santarcangelo, con partenza proprio dal piazzale dello stabilimento Scrigno. Siamo dispiaciuti che Giuseppe non potrà vedere realizzato il parco ciclistico a Sant’Ermete, ma allo stesso tempo ci fa piacere che il suo spirito visionario e la sua attenzione per la comunità potranno continuare a vivere attraverso un’opera così importante. "E’ stato un grande uomo _ dicono gli ex dipendenti _ con tanti ideali e innamorato del suo territorio". I funerali di Berardi sono in programma oggi alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata (Colonnella). Dopo le esequie seguirà il trasporto all’ara crematoria di Rimini.

r.c.