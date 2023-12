"L’addizionale Irpef?. La città si mobiliti"

"Le tasse ai riccionesi non si aumentano" tuonano dalla minoranza. L’introduzione dell’addizionale Irpef sta scatenando un coro di contrari. Dalle opposizioni ce lo si può aspettare, ma le proteste sono arrivate anche da alcune categorie economiche e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Oggi Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e le civiche chiamano a raccolta la città. "Riccione ha bisogno di ben altro. Rimbocchiamoci le maniche, e lavoriamo tutti assieme, con tutti i cittadini, con tutte le forze sociali, con tutti i comitati e le associazioni, per costruire una alternativa credibile che si ponga come primo punto quello di togliere questa nuova tassa vergognosa. Noi tutti ci siamo. Nell’interesse dei riccionesi". Anche Riccione in Azione prende di mira la giunta Angelini. "Siamo fermamente contrari a nuove tasse e ad aumenti di tariffe tanto che nei giorni scorsi abbiamo presentato alcuni emendamenti per evitare questi errori".