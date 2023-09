Ladri a Borgo marina: rubati dieci chili di carne d’agnello

Fanno incetta di carne d’agnello halal nella macelleria di Corso Papa Giovanni XXIII, poi tentato di scappare in bicicletta. E’ andata male al terzetto di malviventi di origine nordafricana entrati in azione ieri notte, attorno alle 3.20, a Borgo marina. Qualcuno li ha infatti visti introdursi nel cuore della notte all’interno della macelleria e ha pensato bene di allertare la Questura. Sul posto sono quindi intervenute le pattuglie della polizia di Stato, con gli agenti che si sono messi immediatamente a perlustrare la zona alla ricerca dei ladri. Questi ultimi sono stati intercettati all’altezza del ponte dei Mille, mentre cercavano di allontanarsi portando con loro delle buste piene di carne, per un totale di 10 chili.

I tre uomini – il cui aspetto corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita agli agenti dall’autore della segnalazione – sono stati quindi inseguiti e infine raggiunti dai poliziotti della questura. Uno di loro è stato fermato immediatamente, mentre un secondo ha cercato di nascondersi dietro un cespuglio e di far perdere le proprie tracce, venendo comunque scoperto dal personale della questura, mentre il terzo complice è riuscito in qualche modo ad allontanarsi. Le bici, si è poi scoperto, erano state portate vie dal sottoscala di un’abitazione collegata al negozio da una porta comunicante. Tutta la refurtiva è stata quindi riconsegnata ai proprietari, mentre per i due malviventi sono scattate le manette. Ieri mattina sono quindi comparsi davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove nei loro confronti è stato celebrato il processo per direttissima. Sono in corso le ricerche per risalire all’identità del terzo componente del gruppetto.