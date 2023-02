Ladri a segno durante il derby Derubati i giocatori della Fortitudo

A rovinare la festa per la vittoria in trasferta dei giocatori della Fortitudo ci hanno pensato i ladri. Che domenica scorsa, mentre davanti alle quasi 4mila persone di un palasport ‘Flaminio’ strabordante andava in scena il match attesissimo contro la Rinascita Basket Rimini (perso dai romagnoli per 81 a 83), hanno forzato la porta degli spogliatoi della squadra ospite, degli arbitri e degli ufficiali di campo e hanno rovistato nei borsoni e negli zaini alla ricerca di soldi. La doccia fredda è arrivata a fine gara, quando due cestisti bolognesi hanno scoperto che i rispettivi portafogli, lasciati nei giacconi, erano stati ripuliti. Spariti nel nulla circa 400 euro in contanti. Trafugati un po’ di soldi anche nello spogliatoio degli ufficiali di campo. I malviventi, che per scardinare le porte avrebbero utilizzato dei cacciaviti e forse anche altri arnesi, avrebbero provato a introdursi anche nello spogliatoio della Rbr, senza però riuscirci. Gli autori del colpo per il momento sembrano essere riusciti a farla franca, nonostante l’imponente schieramento di forze dell’ordine (carabinieri e polizia) attorno al palazzetto e di steward a bordo campo che hanno monitorato le fasi di afflusso e deflusso del pubblico. Gli spogliatoi visitati dai soliti ignoti sono situati...