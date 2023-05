Ladri al bar Luna: scappano dopo l’allarme dei residenti

Ladri nella notte di mercoledì al Bar Luna nel centro storico di Sant’Agata Feltria. Verso le tre i malviventi sono entrati nel locale ma la confusione ha fatto svegliare i residenti che hanno subito dato l’allarme. I residenti hanno notato un’ombra di un uomo, ma secondo le prime ricostruzioni forse erano almeno tre le persone. Hanno spaccato la finestra e il portone con la pedana in cemento di un ombrellone che era posizionato nella parte esterna. "Hanno usato la pedana come ariete – spiega il sindaco Polidori – ma il caos ha svegliato il vicinato che ha urlato e chiamato il 112. In pochi secondi sono entrati ma non sono riusciti ad aprire la cassa e non hanno preso nulla. Anche se i danni al locale sono diversi".