Ladri al Mana Sushi: preso il fondo cassa

L’allarme è scattato nel cuore della notte. Letteralmente. Perché erano da poco passate le 3, tra domenica e ieri, quando il sistema anti-intrusi del ristorante ’Mana Sushi’ di via Roma a Bellaria è entrato in funzione all’impazzata. A far ’impazzire’ l’allarme è stato l’ospite indesiderato che ieri notte ha deciso di fare visita anche ad un altro ristorante bellariese (senza riuscire ad entrare) e ad un minimarket di via Giorgetti. Ma andiamo con ordine.

Sono le 3.11 per la precisione, quando il titolare del Mana Sushi viene buttato giù dal letto dall’attivazione dell’impianto di allarme. La segnalazione è di un uomo che, forzando la porta d’ingresso al ristorante, in un lampo è riuscito a mettere le mani sul fondo cassa e sulle mance ai camerieri. In tutto si parla di circa 500 euro più diversi documenti, anche questi sottratti dal malvivente. Il blitz è veloce, questione di minuti. Sul posto sono le 3.17 quando arriva una pattuglia della vigilanza privata collegata all’impianto d’allarme, ma del ladro non vi è più traccia.

L’indomani mattina, ieri, è proprio il titolare del Mana Sushi a fare la conta dei danni, per lo più circoscritti alla porta d’ingresso forzata, e dei soldi rubati. Un totale di circa 500 euro che si trovavano riposti nel fondo cassa assieme ad altri documenti che sempre ieri sono poi stati ritrovati in via Giorgetti, dove è avvenuto un altro furto ai danni di un minimarket che sembrerebbe ascrivibile allo stesso uomo.

Allo stesso ladro sulle cui tracce sono ora i carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina, che nella mattinata hanno raccolto la denuncia-querela presentata dal titolare del Mana Sushi, acquisendo anche le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza del ristorante, che avrebbero immortalato le sequenze del furto.