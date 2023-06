Ladri al ristorante Bell’Aria, rubate 30 sedie

Hanno prelevato sedie, poltroncine e oggetti di arredamento dallo spazio esterno di un ristorante, trasportando il tutto fino in strada dove con ogni probabilità hanno caricato il materiale su un furgone. Un risveglio amaro per i titolari del Bell’Aria. Nella notte a cavallo tra venerdì e sabato alcuni ladri sono entrati in azione nei dehors del locale di via Alfonso Pinzon rubando gran parte degli arredi esterni. Ieri, durante le ordinarie operazioni di pulizia mattutina, il personale del ristorante si è accorto della mancanza di una trentina di sedie.

"Un danno economico sostanzioso ma soprattutto un problema logistico preoccupante visto che, nei prossimi giorni, il 15 giugno per l’esattezza, proprio nei dehors del Bell’Aria, è in programma una cena-evento di crudités e coquillage organizzata in collaborazione con Nebula – commenta sconsolato uno dei titolari, Enrico Giovannini –. Un evento che avrebbe dovuto inaugurare ufficialmente l’estate 2023 del locale con una raffinata selezione di prelibatezze". Il ristorante non è dotato di telecamere esterne: per questo motivo non ci sono nè immagini né filmati che possano fornire indizi utili all’individuazione dei responsabili. Molto probabile che ad entrare in azione siano state due o più persone, visto che il trasporto delle sedie dal dehors alla strada deve comunque aver richiesto del tempo.

"Venerdì – continua Giovannini – abbiamo chiuso un po’ prima del solito, visto che ha cominciato a piovere. I malviventi devono aver deciso di agire approfittando proprio del minore afflusso di gente dovuto al maltempo. Questo furto davvero non ci voleva, perché ci colpisce in un periodo non facile. Stiamo pagando, come tutti, i postumi dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e che ha, di fatto, dimezzato la clientela. Già avevamo subito un tentativo di furto analogo la scorsa estate ma, in quel caso, un pescatore si era accorto dei ladri e li aveva messi in fuga. Purtroppo, questa volta, sono riusciti nel loro intento, portandoci via gran parte dell’arredamento".

"Nonostante questo – conclude il titolare Giovannini – vogliamo rassicurare la nostra clientela dicendo, sin da oggi, che la serata con Nebula è confermata. Cercheremo di correre ai ripari e di garantire in ogni caso il nostro abituale servizio".