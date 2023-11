Ladri all’assalto di automobili, boom di furti

Un piccolo foro nella portiera dell’auto, proprio sopra la maniglia. Un dettaglio che, in alcuni casi, potrebbe nascondere un tentativo di furto ad opera di ladri professionisti ma anche di semplici balordi. Predoni delle quattro ruote, che dopo aver forzato in qualche modo le portiere rovistano nelle vetture alla ricerca di oggetti di valore. Questa è la preoccupazione dei residenti della zona di borgo San Giuliano, da alcune settimane alle prese con degli specialisti che sembrerebbero aver preso di mira specialmente le piccole utilitarie e le citycar, ritenute delle prede particolarmente facili sulle quali mettere le mani, vista anche la relativa facilità con cui i malviventi riescono a scassinarle.

"Noi siamo stati presi di mira per ben due volte – racconta, al Carlino, un lettore che preferisce rimanere anonimo –. Mia moglie ha l’abitudine di posteggiare la sua Panda nel parcheggio Tiberio. Circa quattro mesi fa, si è accorta di un piccolo foro che era stato praticato nella portiera della macchina, probabilmente utilizzando un trapano. Abbiamo portato l’auto dal meccanico e abbiamo scoperto che anche alcuni cavi erano stati manomessi. Forse i ladri stavano cercando di metterla in moto, ma qualcosa deve averli convinti a rinunciare al colpo e a scappare. Lì per lì non ce la siamo presa più di tanto, ma qualche settimana fa il copione si è ripetuto: ancora una volta hanno provato a forzare la Panda, sempre nel parcheggio Tiberio. Abbiamo trovato il cofano aperto, ma per fortuna non è stato portato via alcunché. E anche stavolta c’era un forellino, in corrispondenza della maniglia". Una coincidenza inquietante "Parlando con altre persone che abitano in zona e che sono solite frequentare il parcheggio - aggiunge il residente - abbiamo scoperto che c’erano già stati altri casi simili. Non solo a San Giuliano, ma anche nel parcheggio dell’ospedale. Solamente ieri (martedì per chi legge, ndr) ci sono stati tre tentativi di effrazione, tutti con la medesima tecnica del forellino. L’invito che ci sentiamo di rivolgere è di tenere gli occhi bene aperti e di allertare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui ci siano delle persone sospette che gironzolano attorno alla vostra macchina". La Fiat Panda è, d’altra parte, una delle vetture preferite dai ladri d’auto, come rivelano le statistiche annuali del Ministero dell’Interno. Furti che vanno ad alimentare in particolar modo il redditizio mercato dei ricambi.