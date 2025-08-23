Ladri alla Caritas di Riccione: rubati anche i panni stesi

Riccione, 23 agosto 2025 – I ladri questa volta hanno preso di mira la Caritas cittadina di Riccione. Probabilmente approfittando della chiusura di agosto, i giorni scorsi hanno rubato due fioriere di grandi dimensioni, sedie e dei piatti regalati da una benefattrice. E’ sconcertata la presidente Rosanna Pompei sia per il furto, che per altri “spregevoli gesti”, verificatisi più volte, come l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti nel cortile del fabbricato, che si trova sulla Flaminia.

“Siamo messi davvero male _ dice _. Di recente, oltre ai vasi che abbellivano la facciata del nuovo container, ci hanno rubato perfino un vaso dal davanzale pieno di fiori, un altro che era vuoto e una scatola con piatti rimasta sotto il porticato assieme ad alcuni bicchieri di plastica. Prima ancora ci hanno rubato i panni stesi assieme ad alcuni asciugamani, un lenzuolo e stracci da cucina. Avevamo lasciato sotto un albero due tre sedie, ma hanno portato via anche quelle. Di certo non sono stati i nostri assistiti”.

Continua Pompei: “C’è poi chi viene appositamente qui a buttare l’immondizia, materassi fuori uso e perfino bidoni di vernice. Un giorno abbiamo aperto un contenitore, era pieno di pesce invaso da vermi, emanava un odore nauseabondo. In passato è successo più volte, tant’è che l’anno scorso all’ingresso abbiamo messo una sbarra. Il fenomeno era diminuito, ma ora che siamo chiusi, è tornato ai livelli di prima. Qui troviamo di tutto e di più. A questo punto abbiamo pensato di installare delle telecamere, resta l’assurdo: il venire a rubare alla Caritas e gettare qui i rifiuti”.