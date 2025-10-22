Ladri con tombino all’Ambasciata di Mare: rubato il fondo cassa

Bellariva torna a fare i conti con i soliti ignoti. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il ristorante "Ambasciata di Mare" di viale Regina Margherita. All’alba di ieri, poco prima delle sei del mattino, ignoti hanno sfondato le porte a vetri del ristorante, scagliando contro l’ingresso un tombino in ghisa prelevato dalla strada. Il rumore ha svegliato alcuni residenti della zona, ma quando è arrivata la polizia di Stato, allertata dal sistema di allarme, i responsabili si erano già dileguati. La famiglia Rossi, che gestisce il locale, non nasconde la rabbia. "Con un tombino hanno distrutto prima il primo vetro, poi anche il secondo – raccontano i titolari –. È cascato tutto, un disastro di vetri a terra. Sono entrati, hanno preso il cassetto del fondo cassa e alcune bottiglie di vino, poi sono scappati in pochi minuti".

Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a poco più di 100 euro in monete, oltre a qualche bottiglia pregiata di vino. Nulla in confronto ai danni ingenti riportati dall’attività: la porta d’ingresso completamente distrutta, il pavimento coperto di vetri, e la serratura piegata dall’urto. Gli agenti della Scientifica hanno eseguito i rilievi nella mattinata, mentre la famiglia Rossi, che gestisce il locale, ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’ingresso con pannelli provvisori.

Dalle telecamere di videosorveglianza, di tipo domestico, le immagini risultano sgranate, ma qualcosa si distingue. "Si vede poco – spiegano i gestori – però sembra una persona sola, forse arrivata in bicicletta. Non si riconosce il volto, era tutto incappucciato". Gli investigatori non escludono tuttavia che l’uomo abbia avuto dei complici pronti a coprirgli la fuga. "È già la terza che succede – confermano dal ristorante –. Hanno colpito anche altri locali lungo via Mantova e nelle vie limitrofe. Cambiano solo i bersagli, ma il modo di agire è sempre lo stesso: tombino o sasso, vetri in frantumi e fuga in pochi secondi".

Un raid, quello di ieri a Bellariva, che si aggiunge a quelli che nei giorni scorsi si erano abbattuti su negozi e locali di Rivazzurra. A farne le spese era stato, tra gli altri, il ristorante pizzeria Tin Bota di Rivazzurra. Attorno alle 6.30 di venerdì scorso un ladro solitario aveva forzato la porta d’ingresso con un piede di porco ed era riuscito a introdursi nel locale nonostante il sistema d’allarme fosse attivo. Il titolare, Ivan Bianchi, è stato avvisato ed è corso sul posto, coprendo in meno di dieci minuti i due chilometri che lo separavano dal ristorante. Ma al suo arrivo il responsabile si era già dileguato, lasciando dietro di sé solo disordine e rabbia.