Ladri corsari nelle ville del Ghetto dei Pirati

Piove sul bagnato. Non c’è pace per La Valletta, alias Ghetto dei Pirati, il ’paradiso’ delle aziende degli orti ma anche delle ville e villette residenziali, a Igea Marina. Continuano a dilagare i reati contro il patrimonio. Ovvero i furti. Nello scorso fine settimana ne sono stati messi a segno altri. "Tra il tardo pomeriggio e la sera di sabato – racconta un residente – i ladri hanno messo nel mirino due abitazioni. In una il proprietario era appena uscito. Loro sono entrati dal tetto. Dopo aver forzato e rotto un lucernario. Se n’è accorto per fortuna un vicino di casa, che ha visto movimenti sospetti, con una sagoma che scendeva al tetto. A quel punto l’uomo ha dato l’allarme. A quanto sembra i malviventi erano in tre. I vicini li hanno inseguiti urlando a squarciagola per cercare aiuto. Ma non sono riusciti a raggiungerli". "In un’altra casa – aggiunge un uomo con abitazione in via Nino Bixio – il furto è stato solo tentato".

Tra le strade della zona degli orti più ’gettonate’ dai delinquenti, secondo una ricostruzione di alcuni residenti, ci sono le vie Bandi, Teano, Onofri, Bixio e la stessa via Garibaldi, la lunga strada rettilinea che conduce sino ai confini sud del territorio comunale, e sfocia sulla via Tolemaide di Torre Pedrera. Più volte nel mirino in questi mesi anche le vie Onofri e Talamone, e via Castellabate, la ’strada più bella della citta’, che ospita aziende florovivaistiche e abitazioni residenziali. Secondo la ’vox populi’ un’automobile è stasta vista più volte in occasione, un’Audi nera. Voci non confermate.

La Via Crucis della zona del laghi va avanti da tempo. Già nel mese di novembre c’era stata una prima messe di segnalazioni da parte di residenti sulle pagine locali dei social. Qulcuno aveva lamentato "almeno tre intrusioni ogni settimana". Furti a segno segnalati anche al cimitero di viale Ennio. Diversi sono stati messi a segno nel tardo pomeriggio. Alcuni residenti, giunti sulla soglia dell’esasperazione, avevano lanciato la proposta di effettuare delle ronde di pattugliamento del territorio. La stessa amministrazione comunale non aveva scartato l’ipotesi del ’controllo civico’, dirottandola però dal pattugliamento alla creazione di una chat di segnalazione e aiuto reciproco dei residenti di una determinata strada, pronti per ’dare l’allarme’ in caso di visitatori o presenze sospette. A quanto risulta, nelle strade di alcune zone, le chat sono state attivate.

Mario Gradara