Ladri di bici scatenati, fioccano le denunce

A Bellaria tornano a colpire i ladri di biciclette. Da quelle elettriche alle mountain bike, decine di segnalazioni, anche attraverso i vari gruppi Facebook, che mostrano come le bande agiscano soprattutto di sera e durante gli eventi di grande aggregazione. "Il furto della mia bici è avvenuto a Igea durante la notte tra venerdì e sabato scorso. Presumo sia stata presa da qualcuno che, a concerto finito, non ha avuto voglia di percorrere a piedi la strada di ritorno fino a Bellaria", racconta l’ormai ex proprietario di una Rockrider, vecchio modello. E ancora, la segnalazione di un padre residente di Igea Marina: "Verso le 2.20 di notte, in via Garibaldi hanno rubato da dentro il nostro cortile la mountain bike di mio figlio". Una tipologia di furti che spesso viene messo a segno, secondo le prime ricostruzioni, da vere e proprie bande di giovani: "Quattro ragazzini nella serata di ieri hanno rubato la mia bici, davanti la stazione", fa sapere un altro residente di Bellaria. "Probabilmente i colpi sono opera di un clan organizzato e autore di numerosi furti di biciclette", ipotizzano alcuni.

Furti che fanno rabbia non solo per il danno economico, ma anche perché spesso le bici rubate avevano un forte valore affettivo, perché ricordi di famiglia o ricevute per particolari occasioni. Per questo, come spiega una delle persone derubate, "spero di ritrovarla. Non mi interessa il costo della bicicletta, ma è molto importante per me". Che i furti di bici, e non solo, sia in forte aumento a Bellaria lo confermano anche i carabinieri. "Ma l’incremento di furti, di qualsiasi tipo, non è legato a una situazione particolare. Purtroppo da anni si segnala una recrudescenza di colpi messo a segno dai ladri nella stagione estiva". Di denunce ne sono arrivate tante, ma sono quantitativamente "in linea" con gli anni scorsi secondo i carabinieri.

Aldo Di Tommaso