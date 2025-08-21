Ladri in fuga contromano in A14, la banda semina il caos

Rimini, 21 agosto 2025 – Stavano battendo la zona tra Cattolica e San Giovanni, probabilmente alla ricerca di un appartamento da ripulire, ma sono stati intercettati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Riccione. La banda di ladri ha così dato vita ad un rocambolesco inseguimento, culminato con un ingresso contromano in autostrada e un tremendo incidente contro un camion. Solo per miracolo non c’è scappato qualche ferito grave o, peggio, il morto.

Uno dei sospettati, un cittadino argentino di 26 anni, residente in Spagna, è stato dichiarato in arresto dai militari dell’Arma. Le tre persone che erano con lui a bordo dell’auto, una Seat bianca, sono riuscite invece ad allontanarsi dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo delle pattuglie e a far perdere le loro tracce scappando a piedi per i campi.

Subito avviate le ricerche a tappeto della zona circostante, al confine tra Romagna e Marche, per individuare i fuggitivi. Nel bagagliaio della vettura sono stati rinvenuti arnesi da scasso, incluso un palo di ferro. Tutto ciò ha portato gli investigatori a ritenere che a bordo dell’auto potesse esserci una delle bande di topi d’appartamento che, nelle ultime settimane, hanno colpito in varie occasioni nella provincia di Rimini, con diverse segnalazioni arrivate proprio dalla zona sud. Specialisti del furto abituati a introdursi in appartamenti e villette nel tardo pomeriggio o anche nel cuore della notte approfittando dell’assenza degli inquilini, alla ricerca di oggetti di valore da razziare, come soldi, gioielli, orologi, borse di lusso e altro ancora. Una piaga con cui i residenti di Cattolica e San Giovanni hanno spesso dovuto fare i conti. Questa volta invece l’auto dei sospettati ha incrociato lungo la strada una pattuglia del Radiomobile.

Messi alle strette, gli occupanti del veicolo hanno deciso di tagliare la corda pigiando a tavoletta sull’acceleratore. Da lì è nato un inseguimento a tutta velocità che ha condotto i carabinieri e i fuggitivi fino al casello dell’autostrada A14 di Cattolica. La Seat ha oltrepassato il tornello e si è poi infilata contromano nella carreggiata nord in direzione di Riccione. A quel punto il conducente ha tentato una brusca inversione di marcia.

Una manovra che non è riuscita, in quanto proprio in quel momento è sopraggiunto un camion che ha urtato l’auto dei malviventi mettendo quindi fine alla loro folle corsa. Nel giro di pochi istanti sono sopraggiunte le pattuglie dell’Arma. Tre sospettati hanno però fatto in tempo a lanciarsi fuori dall’abitacolo e a proseguire la loro fuga a piedi nelle campagne attorno all’autostrada. Sul posto è rimasto solamente il 26enne che era al volante e che è stato arrestato.