Ladri in azione a Marina centro: "Porta spaccata e incasso rubato"

Notte Rosa da dimenticare per Yuri Scarpellini, titolare di Friendly space, il locale/negozio inaugurato il 31 maggio scorso nel cuore di Marina centro, a fianco del ristorante Novecento. Nella notte tra sabato e domenica, la nuova attività aperta dall’ex fondatore del brand Happiness ha ricevuto la visita dei soliti ignoti, che si sono lascati alle spalle una scia di danni oltre a mettere le mani su merce e denaro.

"Sono entrati dopo aver sfondato una delle porte di ingresso e aver danneggiato due serrature del piano sotterraneo, probabilmente tra le 2 e le 7 di notte – spiega l’imprenditore –. Hanno portato via alcune centinaia di euro dal fondo cassa, poi diverse paia di pantaloni e pantaloncini e una sacca sportiva. Le telecamere purtroppo non sono ancora in funzione, avendo aperto da poco e non abbiamo immagini dell’intrusione. Lo stesso vale per l’allarme, ma dopo quello che è successo prenderemo subito le contromisure".

Scarpellini, che ha denunciato l’episodio ai carabinieri, si lascia andare ad uno sfogo. "È difficile dire chi possano essere gli autori del colpo. Resta comunque il fatto che a Marina centro esiste un problema legato a vandalismi e a senzatetto e sbandati che bivaccano e che ormai sono diventati padroni di spazi pubblici e privati. Non voglio parlare male di Rimini. Anzi, con questo nuovo progetto ci stiamo adoperando per migliorare e valorizzare la cartolina di un angolo speciale come Marina centro, proprio perché crediamo moltissimo nella città. Però molto spesso capita di scontrarsi con queste persone che bivaccano e che non offrono certo una bella cartolina a residenti e turisti. A nulla vale l’invito ad andarsene e in alcuni casi neppure l’intervento delle forze dell’ordine basta a risolvere il problema".