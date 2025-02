Ladri in azione al campo sportivo

La sconfitta non è stata quella maturata sul campo. Il seppur pesante ko a Talamello non è nulla in confronto al furto subito dalla Asd Villa Verucchio, squadra di calcio che milita in Seconda Divisione e gioca allo stadio di Ponte Verucchio. Quello scoperto domenica mattina è il terzo furto in tre mesi. Dopo aver tagliato il lucchetto della porta lato parcheggio, in una zona buia e senza abitazione, i soliti ignoti si sono diretti negli spogliatoi. Qui hanno messo le mani sulla cassetta degli spiccioli nella quale i calciatori e i dirigenti mettono l’obolo per acquistare bibite e snack. "Prima i tagliaerba, poi scarpe, borse e materiale dei nostri ragazzi e oggi i soldi che raccogliamo per le spese di tutti i giorni – raccontano amareggiati dalla società di calcio – Ci ritroviamo spesso con le recinzioni di protezione tagliate per entrare in campo". Asd Villa Verucchio sporgerà denuncia. La terza effrazione mina lo spirito della società, e la voglia di impegnarsi per i ragazzi. "Per fortuna i ragazzi avevano portato via materiali ma non si può andare avanti così – prosegue la sconsolata analisi del presidente Stefano Mancini di Asd Villa Verucchio – Con questi furti reiterati il piacere di fare le cose per i nostri ragazzi e per il nostro paese va a farsi benedire. Siamo sempre più abbandonati al caso e al caos". L’assessore allo Sport del Comune di Verucchio, infornato dell’accaduto, commenta l’ennesima entrata in scivolata. "Il nuovo, ennesimo furto, è un doppio danno – spiega deciso Christian Maffei – Ci si accanisce contro chi lavora gratuitamente e per il bene dei ragazzi e del paese". Purtroppo, prosegue Maffei, "tutto il territorio comunale è interessato da rapine e furti: abitazioni private, palestre, scuole. Noi facciamo e faremo di tutto per contrastare questi fenomeni anche investendo nel progetto telecamere".