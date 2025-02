Ladri in azione vicino all’ospedale

Non si fermano i furti sul Titano. Questa volta a essere presa di mira è stata la zona di Cailungo, vicino all’ospedale di Stato. Domenica sera è scattato più volte l’allarme. A chiamare la Centrale operativa interforze, poco prima dell’ora di cena, è stata una donna che, mentre si trovava in cucina, ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla camera da letto. Lì si erano chiusi dentro i ladri che, scoperti, sono riusciti a scappare fuggendo dalla finestra. E sembrano essere stati avvistati da alcuni residenti che hanno riferito di aver visto due persone incappucciate fuggire nei campi circostanti. Poi dopo le 22 la seconda segnalazione. I ladri hanno tentato di intrufolarsi in un’abitazione, ma le urla della padrone di casa li hanno costretti alla fuga prima di riuscire ad entrare in casa. Su questi furti, proprio come su quelli dello scorso fine settimana, stanno indagando gli uomini della Gendarmeria.