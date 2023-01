I ladri di Rolex colpiscono in una villa: rubati due orologi da 50mila euro

Sul furto dei due orologi in una villetta di via della Fiera indaga la Squadra mobile (foto di repertorio)

Rimini, 6 gennaio 2023 – Colpo grosso in via della Fiera. Colpo da 50mila euro. Questo è infatti stato stimato essere il valore complessivo dei due Rolex che martedì sera sono stati rubati da una villetta dell’arteria della città, presumibilmente all’ora di cena. Erano infatti le 20 circa – secondo quanto è stato riferito dal proprietario della villetta e dei due orologi alla polizia di Stato – quando il professionista riminese martedì sera ha lasciato la propria casa di via della Fiera per uscire a cena. Una serata al termine della quale però l’uomo è rientrato nella propria abitazione ed è stato costretto ad assistere ad una amara scena.

Sul furto dei due orologi in una villetta di via della Fiera indaga la Squadra mobile (foto di repertorio)

La casa al suo ritorno è stata infatti ritrovata in stato di parziale soqquadro, con evidenti segni di rovistamento nei cassett i e armadi.

Un cassetto in particolare, quello della camera da letto, su cui si è concentrata l’attenzione dei ladri ancora ignoti e sulla cui identità sono in corso le indagini del caso condotte dal personale della Squadra mobile. Il cassetto in questione era quello dove erano riposti due Rolex da circa 25mila euro l’uno e che sono stati trafugati quindi dai malviventi. Subito dopo la scoperta, subito il proprietario ha dato l’allarme chiamando la polizia, che per un primo sopralluogo si è recata sul posto con gli agenti delle Volanti. Il giorno successivo poi l’uomo, che è risultato essere comunque assicurato contro il furto, si è recato in Questura per formalizzare la denuncia del furto subito e le indagini per identificare quanto accaduto martedì sera in via della Fiera sono passate alla Squadra mobile.

Ad attirare sin da subito l’attenzione degli investigatori sarebbe il fatto che nella villetta non siano stati trovati evidenti segni di scasso. Il proprietario dei Rolex infatti avrebbe riferito alla polizia di essere uscito con la propria auto dal garage a porta basculante, che è collegato all’abitazione al piano terra e che, quindi, i ladri avrebbero potuto anche fare il proprio ingresso in casa da lì, poiché l’uomo non avrebbe atteso che il garage si chiudesse del tutto prima di lasciare l’abitazione.

Ma tra le ipotesi d’indagine non è esclusa anche quella per cui i malviventi resisi responsabili del furto in villa avrebbero utilizzato tecniche affinate di scasso della porta principale, attraverso l’uso di grimaldelli e chiavi ’passepartout’ che di questi tempi sono spesso utilizzate dalle bande dall’Est Europa. Le indagini tuttavia sono ancora in corso, nel tentativo di dare un volto e catturare chi martedì sera è riuscito a impossessarsi di quel paio di orologi Rolex e quindi di un ricco bottino del valore di ben 50mila euro.