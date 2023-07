Ladri rubano la cassaforte, ma il bottino è davvero misero

Nel cuore della notte si sono intrufolati in un autonoleggio di via XXIII Settembre evidentemente con la speranza di mettere a segno un colpo sostanzioso. Devono essere invece rimasti delusi i soliti ignoti protagonisti dell’intrusione avvenuta ieri notte nell’attività di noleggio auto. Dopo essere entrati nel locale, i malviventi hanno prelevato la cassaforte e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Un colpo che tuttavia non deve essersi rivelato molto fortunato, se è vero che dentro la cassaforte c’erano poco più di 200 euro. Un bottino davvero misero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. I rilievi all’interno dell’autonoleggio visitato dai predoni sono stati affidati al personale della polizia scientifica. Non si tratta dell’unica attività che di recente è stata colpita dai ladri. Tra sabato e domenica a finire nel mirino era stato il negozio di fumetti Orion in via Flaminia Conca. I malviventi si erano introdotti nel negozio dopo aver aperto un varco spaccando la vetrina. I ladri erano andati dritti sull’obiettivo, il registratore di cassa che era stato dunque sradicato, sommando dunque altri danni a quelligià provocati infrangendo la vetrina per entrare. All’interno del registratore ci sarebbero stati come fondocassa tra i 300 e i 400 euro secondo quanto stimato dai titolari del negozio. Un bottino che i ladri hanno preso prima di abbandonare il registratore dove è stato ritrovato, nel cortile di una casa di via Fantoni. Anche sull’episodio sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato.