Ladri scatenati a Santarcangelo: colpi a raffica negli appartamenti

Ladri ancora scatenati a Santarcangelo. Negli ultimi giorni una banda ha preso di mira diverse azioni nella zona di via Vecchia Marecchia. Gli ultimi colpi sono avvenuti nella notte tra lunedì e ieri. "A casa mia sono entrati intorno alle 4 – racconta una delle vittime dei ladri – Sono riusciti a portare via solo un orologio, perché nel frattempo il cane ha iniziato ad abbaiare mettendoli in fuga". Il furto è stato denunciato. Altre tentativi in alcune abitazioni vicini, sempre l’altra notte, sono andati a vuoto. Ma in quella zona i ladri "si stanno dando da fare parecchio". Come conferma un’altra delle vittime: "Sabato scorso sono entrati intorno all’una di notte nella nostra casa, forzando la serratura di una porta finestra. Hanno rovistato ovunque e rubato oggetti di valore e denaro. Nessuno di noi ha sentito nulla".

Nelle ultime settimane c’è stata una vera e propria ondata di furti a Santarcangelo. A farne le spese anche Laura Caminati e il marito, residenti in via Celletta dell’olio: i ladri sono entrati nella casa mentre dormivano, hanno girato ovunque portando via oltre 1.400 euro. In via Celletta dell’olio e nella vicina via Massarotto le irruzioni dei soliti ignoti stanno diventando sempre più frequenti. Alcuni residenti, pochi giorni fa, hanno trovato tagliate le recinzioni dei loro giardini. "Una vera emergenza – dice la consigliera Jenny Dolci di Bene in comune (foto) – Da mesi quella zona è bersagliata dai ladri. I residenti avevano raccolto anche le firme (una cinquantina) invocando interventi per la sicurezza così come il potenziamento dell’illuminazione. A febbraio c’era stato anche un incontro con l’assessore Sacchetti e le forze dell’ordine. Ma da allora non abbiamo più saputo nulla".