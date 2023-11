Ladri scatenati al quartiere Macanno

Il Comitato Macanno, in piena zona a monte della ferrovia di Cattolica, lancia l’allarme su alcuni episodi di furti in casa avvenuti nelle ultime settimane. Sono emerse alcune segnalazioni da parte dei cittadini interessati durante le ultime assemblee del quartiere, dove sono stati segnalati episodi di furti in appartamenti e case in zona Macanno e Pantano, nell’area abitativa lontano dal centro, che si sviluppa verso l’interno della città.

Il Comitato, preoccupato, ha fatto segnalazioni anche all’amministrazione comunale ed alcune famiglie, come riporta il Comitato Macanno, hanno intenzione di procedere con denunce alle forze dell’ordine. In molti casi sarebbero stati trafugati oggetti, abbigliamento e, come pare dalle testimonianze riportate tra cittadini, anche elettrodomestici come ad esempio televisori. Fenomeni poco piacevoli che hanno sollevato nel popoloso quartiere cattolichino alcuni timori con conseguente richiesta di maggior presenza delle forze dell’ordine, specie nell’aree adiacenti la stazione ferroviaria in zona Macanno e Pantano e non solo.

La stessa sindaca Franca Foronchi su Facebook ha recentemente ribadito: "Ci stanno arrivando da qualche settimana diverse segnalazioni di furti in alcune vie di Cattolica – ha ribadito la prima cittadina _–mi sono subito incontrata, insieme all’assessore Claudia Gabellini, con il Comandante Vincenzo Sirico della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica e con il nostro vice comandante della Polizia Municipale, Alberto Gasparotto, per mettere a punto una sorveglianza più capillare. E, a tal fine, si è deciso di coinvolgere tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio e attuare così una sinergia comune per contrastare questo fenomeno. Le nostre pattuglie stanno implementando i controlli nelle zone residenziali, ma è necessaria in ogni caso la collaborazione di vicinato".

Poi la sindaca lancia un appello ai cittadini: "Chiedo quindi a tutti i cittadini di prestare attenzione e telefonare al 112 e al nostro ufficio di Polizia Locale (0541966611) nel caso in cui si dovessero notare persone o movimenti che possano apparire sospetti. Grazie". La collaborazione costante e attenta tra cittadini potrà essere di certo un ottimo sostegno all’operato delle forze dell’ordine ed anche un deterrente, si spera, per evitare altre azioni di questo tipo da parte di malintenzionati e balordi.