Ladri scatenati in via Macanno. Due raid nel giro di una settimana

I ladri non vanno in vacanza. Anzi, la bella stagione – per alcuni topi d’appartamento – è forse il periodo più redditizio. Lo sanno bene i residenti delle vie Coriano e Macanno – zona Gros – dove di recente i soliti ignoti sono tornati ad affacciarsi, in alcuni casi riuscendo a quanto pare a realizzare qualche colpo. La segnalazione arriva direttamente dalle famiglie che abitano in zona, preoccupate dal ripetersi di alcuni episodi a distanza ravvicinata gli uni dagli altri.

"I ladri sono venuti qui, nel nostro quartiere, per due volte nel giro di una settimana – spiega una cittadina di via Macanno –. Il 16 giugno scorso, tra le 3 e le 4 di notte, hanno preso di mira un paio di abitazioni. Sono entrati negli appartamenti anche se c’erano gli inquilini che dormivano. Al mattino, sono state ritrovate borse e borsoni abbandonati nei campi".

L’altra notte (quella tra martedì e ieri) un nuovo tentativo di intrusione, che in questo caso sembra non essere andato in porto. "L’allarme è scattato nel cuore della notte, sempre verso le 3.30 e le 4, come era avvenuto già la scorsa settimana. Per fortuna, il cane dei vicini in questo caso si è accorto degli sconosciuti e ha incominciato ad abbaiare, svegliando tutta la via. I ladri a quel punto hanno preferito allontanarsi senza rubare niente. Abbiamo chiamato la polizia, che ha mandato sul posto delle pattuglie arrivate nel giro di pochissimo.

Gli agenti hanno setacciato la zona ma credo non abbiano trovato nessuno. Probabilmente i malviventi hanno fatto in tempo a fuggire passando sempre per i campi". Altre segnalazioni anche nella vicina via Coriano.

Durante il weekend della Notte Rosa, i malviventi hanno fatto visita pure ad alcune attività nella zona di Marina centro. Tra quelle colpite c’è il Friendly Space, il nuovo locale di Yuri Scarpellini. Nella notte tra sabato e domenica, la nuova attività aperta dall’ex fondatore del brand Happiness ha ricevuto la visita dei soliti ignoti, che si sono lascati alle spalle una scia di danni oltre a mettere le mani su merce e denaro. I malviventi in quel caso hanno portato via alcune centinaia di euro dal fondo cassa, poi diverse paia di pantaloni e pantaloncini e una sacca sportiva. Ingenti i danni provocati, soprattutto alla porta di ingresso del locale situato proprio nel cuore di Marina centro.